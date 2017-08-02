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Van Sağlık Müdürlüğü, adliye lojmanlarını devraldı



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VAN (İHA) - Adalet Bakanlığı tarafından Van'ın Edremit ilçesinde yaptırılan adliye lojmanları, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Van Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından İl Sağlık Müdürlüğüne devredildi.

Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında başsavcılık makamında gerçekleştirilen protokol imza programında, İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz da hazır bulundu. Üç kurum tarafından imzalanan protokolün ardından, Adalet Bakanlığı adına tahsisli 5 blok ve 130 daireden oluşan adalet konutlarının tamamı ile Sağlık Bakanlığına ait Van'da bulunan bazı taşınmazların takas yoluyla süresiz olarak devri yapıldı. Protokol kapsamında Adalet Bakanlığı personelince kullanılmak üzere yaptırılan ve defterdarlık tarafından Van Cumhuriyet Başsavcılığına tahsis edilen 5 blokluk site İl Sağlık Müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığı adına kayıtlı Tuşba ilçesi Yeşilsu Mahallesi'ndeki arsa ile İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan 2 arsa ise Van Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi.

Vali Murat Zorluoğlu, imza programı sonrasında protokolün tüm kurumlara ve faydalanacak olanlara hayırlı olmasını diledi.

(MSA-Y)



02.08.2017 08:00:32 TSI

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