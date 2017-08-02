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Gürpınar Belediyesinden örnek sera



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve domates, salatalık ile biberlerin üretildiği seralar, vatandaşlar için örnek tarımsal üretim tesisi haline geldi.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yeni üretim modellerinin üreticilere sunulması amacıyla ilçede 600 metrekare alan üzerinde iki ayrı sera kuruldu. Domates, salatalık ve biberlerin üretildiği seralar, tarımla uğraşan vatandaşlar için örnek tarımsal üretim tesisi konumunda. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ziraat mühendisleri kontrolünde tamamı organik olarak üretilen ürünlerle vatandaşlar tarıma teşvik ediliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçenin su kaynakları yönünde zenginliğine dikkat çekerek, bunu iyi değerlendirmek istediklerini ifade etti. İlçedeki tarım topraklarının verimliliğine dikkat çeken Doğramacı, "İlçemiz; doğal su kaynakları ve verimli arazileriyle biliniyor. Meyveciliğin yanı sıra önemli oranda sebze yetiştiriciliği de yapılmakta. Amacımız vatandaşlarımızı örnek tarımsal üretim tesisi ve yeni üretim modelleriyle buluşturmak. Modern tarımının faydalarını vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Bu amaçla kurduğumuz seralar büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımız bunu örnek alarak yeni üretim alanları oluşturursa, tarımda önemli mesafe kat ederiz" dedi.

(MSA-Y)



02.08.2017 08:36:21 TSI

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