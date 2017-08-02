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Kuşadası'nda göçmen kaçakçılarına operasyon



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Polisi, yasa dışı yollardan yurt dışına insan kaçıran biri Suriye uyruklu 5 kişilik bir çeteyi yakaladı. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan para karşılığı kaçak göçmenleri yurt dışına kaçıran bir çeteyi takibe alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Suriye uyruklu A.S. ile birlikte Türk vatandaşları Ç.C, B.A., V.İ. ve M.A.'yı yakaladı. Sorgulamaları tamamlanan zanlılar göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan Kuşadası'nda hakim karşısına çıktı. 4 kişi tutuklanırken, Suriye uyruklu A.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(ZH-MB-Y)



02.08.2017 08:40:14 TSI

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