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Taşıma ve yemek ihalesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşıma merkezlerindeki yemek ve özel eğitim öğrencilerinin taşıma ihaleleri yapıldı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü ihale komisyonu tarafından halk eğitim merkezi salonunda yemek ihalesi ve özel eğitim öğrencilerin taşıma ihalesi yapıldı. 2017-2018 Eğitim öğretim yılında bir sorun yaşanmaması hedefleniyor.

2017-2018 Eğitim öğretim yılında merkez ve merkeze bağlı 20 yerleşim biriminden 436 özel eğitim öğrencisinin Adıyaman merkezde bulunan 18 okula taşıma ihalesi yapıldı.

Yine Adıyaman merkez ve bağlı 150 yerleşim merkezinden 2 bin 975 ortaokul öğrencisine, 29 taşıma merkezinde 180 işgünü sıcak öğle yemeği verilmesiyle ilgili ihale yapıldı.

Adıyaman merkez ve merkeze bağlı 117 yerleşim birimindeki 2 bin 363 lise öğrencisinin 19 taşıma merkezine merkezinde 180 işgünü sıcak öğle yemeği verilmesiyle ilgili ihale yapıldı.

(AHM)



02.08.2017 09:10:18 TSI

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