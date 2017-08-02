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Kahta'da esnaf mum ile elektrik faturalarını protesto etti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnaf yüksek gelen elektrik faturalarını ellerinde mumlar ile protesto etti.

Mustafa Kemal Caddesinde üzerinde bir araya gelen esnaflar işyerlerinin elektriğini kapatıp ellerinde mumlarla yüksek gelen elektrik faturalarını yaptıkları basın açıklaması ile protesto etti. Yüksek faturalara tepki gösteren esnaflar adına Mehmet Altın basın açıklamasını yaptı.

Mehmet Altın, faturaların çok yüksek geldiğini belirterek, "Türkiye'nin elektrik üretimine ciddi katkılar sunan Kahta, Atatürk Barajı göletinin inşasıyla köylerini yitirmiştir. Atalarının dahi türbeleri, aş ve ekmek olan o tarla ve bağlarını Atatürk Barajı göleti altında bırakmıştır. Bugün ülkesinin tabi kaynaklar ve enerji üretimine katkı sunması gayesiyle kurulan barajdan ötürü köylerinden vazgeçen bu esnaflara ne yazık ki haksız faturalandırmalarla hakaret eder boyuta gelmiştir. Enerji bu memleketin öz enerjisi iken Türkiye'de elektrik üretimine en ağır bedeli veren bölge ve bölge halkı Kahta iken bugün en haksız enerji faturalandırması ve zulmü de yine Kahta'ya yapılmaktadır. Bugün birçok vergi ve kullanımın dışında haksız emeklerle şişirilen faturalar Mustafa Kemal Caddesi esnaflarını çalışamaz hale getirmiştir. Mustafa Kemal Caddesi esnafları olarak Kahta Tüketici Hakem Kurulu'nu ve Kahta Cumhuriyet Başsavcılığını ve olayı meşrulaştırmaya çalışan vergilendirmelerle tüketimden fazla tutar oluşmasını sağlayan tüm kurum ve kuruluşları aklıselim olmaya ve oluşan bu kamuyu zararı karşısında göreve çağırıyoruz" dedi.

Kaçak kullanım bedelinin hukuken zerre kadar bir karşılığı olmadığını belirten Altın, "Kaçak kullanım bedeli adı altında hukuken zerre kadar bir karşılığı olmayan kayıp kaçak bedeli dürüst insanlardan tahsil edilmektedir. Birisinin çaldığını, başka birisi ödemektedir. Bu bedeli esnaftan tahsil eden Akedaş artık anayasal bir düzene hitap eden bir çalışma edası ortaya koymak zorundadır. Türkiye tüm kurum ve tüzel kurumlarıyla bir hukuk ülkesidir. Bu kavramda başta esnafımızın ve tüm hemşerilerimizin yaşadıkları bu haksız faturalandırmaların tamamı hukuka aykırıdır ve bir hukuk ülkesinde yaşanması devlet adabı ver rejimine dair bir çelişki içindedir. Bir özel kuruluşun kalkıp devlet yokmuşçasına böyle bir maddi zulüm yaptırımına girmesi ve engelleyici kurumlarında ek vergilendirme yollarıyla bu zulme ortak olması Kahta halkını devletine olan güvenini sarsmıştır" şeklinde konuştu.

(HT-AHM)



02.08.2017 09:20:20 TSI

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