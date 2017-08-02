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İdil'de vatandaşlara sosyal alanlar kazandırılıyor

- Kayyum atanan Başkan ilçenin çehresini değiştiriyor



(Fotoğraflı)



ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak'ın İdil İlçe Belediye Başkanlığı görevine atanan Kaymakam Ersin Tepeli, vatandaşlara sosyal alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Ersin Tepeli talimatları ile harekete geçen belediye personeli Yukarı Mahalle'de bulunan ve hiç kullanılmayacak durumda olan aile çay bahçesini yeniden dizayn ederek vatandaşların hizmetine sundu. Kaymakam ve Belediye Başkanı Tepeli'nin talimatları ile çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe halkının huzur içinde rahatlıkla vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturdu. İdil Belediye Başkanlığı tarafından tamamlanan aile çay bahçesi ile ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri güzel ve sosyal bir alan daha oluşturuldu.

Çocukları ile birlikte tamamlanan aile çay bahçesine giden vatandaşlar, ilçede ailece oturabilecek bir alan oluşturduğu için Belediye Başkanı Ersin Tepeli'ye teşekkür etti.

(İHA-AKK-Y)



02.08.2017 09:20:25 TSI

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