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Vali Kaymak'tan olimpiyat teşekkürü



SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Osman Kaymak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katkıda bulunanlara ve Samsun halkına teşekkür etti.

Vali Kaymak yaptığı açıklamada, "Dünyanın 3. büyük spor organizasyonu olan, en iyi Deaflympics olarak tarihe geçen ve başarı oranı yüzde 99,5 olarak açıklanan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Deaflympics 2017 Samsun'un Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı Samsun'da gerçekleştirilmesinde en güçlü desteği veren, başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Demircan, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve önceki Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç olmak üzere tüm Samsun Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın üst düzey bürokratlarına ve İl Müdürlüğü çalışanlarına, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Koordinatörlüğü'ne, 97 ülkeden gelen sporcu ve misafirlerimize ev sahipliğinin en güzel örneğini gösteren tüm Samsun halkımıza ve gönüllülerimize, emniyet ve sağlık teşkilatımızın değerli mensuplarına, bu organizasyonun kusursuz işlenmesinde aktif görev alan tüm yetkililerimize, müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden İşitme Engelliler Milli Takımımıza, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'na, Uluslararası İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve yerel, bölgesel, yaygın medya mensuplarımıza teşekkür ederim" dedi.

(SAM-SLH-Y)



02.08.2017 09:21:35 TSI

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