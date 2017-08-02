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Başkan Çerçioğlu evi yanan aileye yardım elini uzattı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:23
Başkan Çerçioğlu evi yanan aileye yardım elini uzattı
Başkan Çerçioğlu evi yanan aileye yardım elini uzattı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi AYBA ekipleri, geçtiğimiz günlerde evi yanan Onay çiftine el uzattı.
Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla maddi durumu yeterli olmayan aileye AYBA ekipleri, yardım etti. Yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli acil ihtiyaçları temin eden ekipler, Onay ailesine teslim etti.Aile yapılan yardım karşısında duygulanırken, mutlulukları da gözlerinden okunuyordu.
Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı İtfaiye Amirliği ekipleri Haydarlı Mahallesi'nde bir ev yangını ihbarı aldı. İhbarı aşır almaz kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına hemen müdahale etti ancak Onay ailesinin eşyaları kullanılmaz hale geldi.
Muzaffer Onay ve eşinin evini tamamen kül olmaktan kurtaran büyükşehir itfaiye ekipleri durumu AYBA ve Başkan Özlem Çerçioğlu'na ilettiler. Durumu öğrenen Başkan Çerçioğlu derhal yardım edilmesi talimatı verdi. AYBA ekipleri hemen Haydarlı Mahallesi'ne giderek Muzaffer Onay'ın evini ziyaret etti. Ziyarete eli boş gitmeyen AYBA ekibi, ailenin normal yaşantısına dönmesi için bir adım olacak acil ve önemli olan buzdolabı, bulaşık makinesi, halı, koltuk takımı, yatak gibi yardımları teslim etti.
Evlerine gelen yardımla hayata yeniden tutunan ve mutluluktan gözleri dolan yaşlı çifte, AYBA ekiplerinden gelen yardım öncesinde sahip çıkan mahalle sakinleri, "Muzaffer Amca'nın evi yandı, kabı kaçağı yatacak yatakları bile yoktu. Yangında olduğu gibi şimdi de büyükşehir ekipleri yardıma koştu. Büyükşehir hayat akışımız içinde her zaman var. Büyükşehir yanı başımızda, iyi ki var" diye konuştular.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda Muzaffer Onay ve eşine ayakkabı ve kıyafet yardımında da bulundu.
(MB-Y)

02.08.2017 09:25:15 TSI
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