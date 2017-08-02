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ATSO Başkanı'ndan Hayvan Hakları Vurgusu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:27
ATSO Başkanı'ndan Hayvan Hakları Vurgusu
ATSO Başkanı'ndan Hayvan Hakları Vurgusu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya'da turistlere kent turu yaptıran fayton atlarından birisinin olumsuz koşullar nedeniyle ölmesinin ardından "medeniyet, insana, doğaya, hayvan haklarına saygıyı gerektirir. Antalya gibi bir kentte hayvanların herkesin gözü önünde olumsuz koşullarda çalıştırıldığı için can vermesi kabul edilebilecek bir durum değildir" dedi.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, hayvanların herkesin gözü önünde olumsuz koşullarda çalıştırıldığı için can vermesinin kabul edilebilecek bir durum olmadığını söyledi.
Başkan Çetin, "Bu durum en basit anlatımla korkunç bir olaydır. Ekonomik gelişme ve medeniyet, insana ve doğaya değer vermekten, hayvan haklarına saygı göstermekten geçmektedir. Aksi halde ne turizmde ne de diğer sektörlerde çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak, çıktığını iddia etmek mümkün değildir. Faytonlar, dünyanın farklı yerlerinde bir cazibe aracı olarak kullanılmaktadırlar. Ancak atlara para kazanma amacıyla eziyet edilmesi dünyanın hiçbir yerinde normal karşılanmamaktadır. Geçmişte faytonlar zorunlu ulaşım aracıydı, günümüzde insanlık bilinci, keyfi olarak hayvanlara eziyeti kabul etmemelidir" dedi.
Kalekapısı'nda bulunan faytonların bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından oluşturduğu keskin koku, görsel kirlilik ve çalınan yüksek sesli müzik nedeniyle de tepki çektiğini hatırlatan Çetin, "Kalekapısı, Antalya'nın göz bebeği noktalarından birisidir. Antalya ise Türkiye'nin vitrinidir. Viyana, Floransa gibi turizm destinasyonlarında da faytonculuk yapılmaktadır ancak hayvan haklarına saygı ve estetik duygusu azami oranda gözetilmektedir. Antalya'da da ya atların çalıştırılma koşulları ve bakımları ciddi biçimde denetlenmeli, faytonculuk için son derece katı standartlar belirlenmeli ve ancak buna uyanlara izin verilmeli, bu sağlanamıyorsa da tümden yasaklanmalıdır. Gözümüzün önünde hayvanlara eziyet edilmesi, kent merkezinde keskin koku, görüntü ve gürültü kirliliği hiç kimsenin kabul edebileceği bir durum olmamalıdır. Bu bizleri üzen olayın hepimiz için ciddi bir uyarı olmasını ve yetkililerce gerekli önlemlerin hızlıca alınmasını diliyorum."
(SÇ-SÇ-Y)

02.08.2017 09:30:05 TSI
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