YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hayvancılık İşletmeleri konulu toplantı

Hayvancılık İşletmeleri konulu toplantı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında, hayvancılık işletmeleri konulu toplantı düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan'ın da bulunduğu toplantıya, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Osmanlı Mahallesi Muhtarı İsa Turgut, Demirli Mahallesi Muhtarı Yüksel Uçan, Kılavuzlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Uçan, Köseilyas Mahallesi Muhtarı Mahir Sadık, Nusratlı Mahallesi Muhtarı Fikri Urhan ve Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı katıldı.

Hayvancılık işletmeleri ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kırsal mahallelerin sorunları ve meraların geliştirilmesi için yapılması gerekenler görüşüldü.

(HLD-MEF-Y)



02.08.2017 09:34:49 TSI

NNNN

