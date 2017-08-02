Hayvancılık İşletmeleri konulu toplantı
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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında, hayvancılık işletmeleri konulu toplantı düzenlendi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan'ın da bulunduğu toplantıya, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Osmanlı Mahallesi Muhtarı İsa Turgut, Demirli Mahallesi Muhtarı Yüksel Uçan, Kılavuzlu Mahallesi Muhtarı İbrahim Uçan, Köseilyas Mahallesi Muhtarı Mahir Sadık, Nusratlı Mahallesi Muhtarı Fikri Urhan ve Yağcı Mahallesi Muhtarı Mehmet Katırcı katıldı.
Hayvancılık işletmeleri ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, kırsal mahallelerin sorunları ve meraların geliştirilmesi için yapılması gerekenler görüşüldü.
(HLD-MEF-Y)
02.08.2017 09:34:49 TSI
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