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Sivas'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı



Nevzat Yücel

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Can Yeşilbağ yönetimindeki 58 DS 447 kamyonet, D-100 karayolu Akıncılar-Suşehri istikameti Kösedağ deresi mevkinde seyir halindeyken eski Erzincan karayoluna kavşaktan dönüş yapan Halil Şahin yönetimindeki 58 M 9295 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücü Yeşilbağ ile yanında bulunan Akıncılar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Olcay Urlu, minibüste bulunan Şükran, Kübra, Esra Şahin ve Miyese, Berat Bulut, Elif Özgan ile Elifnaz Güneş yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(UY-Y-)



02.08.2017 09:41:24 TSI

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