ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Saç ekiminde kalem tekniği hızla sonuca ulaştırıyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:42
Saç ekiminde kalem tekniği hızla sonuca ulaştırıyor
Saç ekiminde kalem tekniği hızla sonuca ulaştırıyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Saç ekiminde gelişen modern teknoloji ile son trendin DHI saç ekim tekniği olduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, bu tekniğin kişileri hızla sonuca ulaştırdığını söyledi.
Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Hairestetik Turkey'de uygulanan bu yöntem sayesinde, saçlı deriye cerrahi bir işlem uygulamaya gerek kalmaksızın, yeni saçlara sahip olabilmektesiniz. DHI Saç Ekimi; saçlı deriden alınan köklerin, dökülme ve açıklık yaşanan kısımlara nakledilmesi işlemidir. Özellikle kısa zamanda sonuç almak isteyen kişiler, bu yöntem sayesinde sağlıklı sonuçlar elde edebilirler. DHI Yöntemi merkezimizde uzun süredir uygulanmaktadır. Bu yöntemi özellikle saçını kesmek istemeyen hastalarda sıkça kullanmaktayız. DHI Choi (saç ekimi kalemi) iğne içine yerleştirilen greftin direkt ekimi ile gerçekleştirilir. Fakat daha geniş bir ekibe ihtiyaç duyulduğu ve kullanılan CHOİ kalemi gibi ekipmanların farklılığından dolayı FUE yöntemine göre daha pahalı bir yöntemdir" dedi.
Saç ekiminin tarihçesinin uzun yıllara dayansa da, yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda yeni yöntemlerin geliştirildiğini ifade eden Sönmez, "İlk olarak uygulanan ağrılı ve iz bırakan FUT yöntemidir. Daha sonra gelişen yöntem, FUE biçimini almıştır. Son olarak uygulanan yöntem ise; DHI Saç Ekimi yöntemidir. Saç ekimi için başvuran hastalarımıza ilk olarak çeşitli tetkikler yapılarak, ekim yapılacak saçın kalitesi belirlenir. Bu tetkikler sırasında hastanın saç yoğunluğu, saçın hammaddesi keratinin kalitesi, saç diplerinin dayanıklılığı gibi saç ekimi konusunda oldukça önemli etkenler araştırılır. Çıkan sonuçlara bakılarak, saçlı deriden alınacak kök sayısı ve ön saç çizgisi belirlenir. Saç dökülmesi yaşanan bölgeler lokal ve genel olarak iki grupta incelenir. Açıklık kafanın üst kısmının tamamını kapsıyorsa, bu durumda 4 bin ila 7 bin saç kökü donör bölgeden (ense yukarısı ve iki kulak arasında kalan bölge) çıkarılır" diye konuştu.
"Köklerin çıkarılma işlemi oldukça önemlidir"
Çıkan kökün sağlıklı olması için, açıklık bulunan bölgeye nakledilene kadar zarar görmeyecek koşullarda saklanması gerektiğini kaydeden Sönmez, "Yani yoğun ışık altında kalmamalı ve uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmelidir. Bu işlem alelade bir klinikte yaptırılmamalıdır. Her ne kadar neşter kullanılmadan yapılan bir işlem olsa da, olası enfeksiyon kapılma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. DHI Saç Ekimi yönteminde neşter kullanılmaz. İşlem, saçlı deride delikler açılmadan sancısız olarak gerçekleştirilir. Diğer yöntemlerde saçlı deriden şeritler halinde deri parçaları çıkarılır ve yara izi kalma durumu vardır. DHI Saç Ekimi sırasında ve sonrasında ekstra koruma gerekmez ve hızlı sonuçlar elde edilir. FUT yönteminde ise işlem öncesi ve sonrası hem antibiyotik hem de ağrı kesici ilaç kullanımı gerekmektedir. DHI öncesi kullanılan yöntemlerde uzun inceleme süreleri bulunmaktaydı. Saç kökü uzun süre dış ortamda kalmaktaydı ve bu durum hasar oluşmasına neden olmaktaydı. DHI saç ekimi yöntemi sayesinde tek tek çıkarılan kökler ilgili bölgeye hemen nakledilerek, hem zamandan hem de saç kalitesi bakımından kazanç sağlanmaktadır" ifadelerini kaydetti.
DHI saç ekiminin avantajlarının, küresel dünya hızlı yaşamı beraberinde getirmekte olduğunu belirten Sönmez, "İnsanlar her alanda hızlı sonuçlar elde etmek istemektedirler. DHI Saç Ekimi işte burada devreye girmektedir. Geçmişte kullanılan yöntemlerde saçların gelişme, büyüme evresi daha geç gerçekleşmekteydi. Bu yöntem ile saç kökü büyümeye hazır olarak yeni bölgeye nakledilmektedir. Saç ekimi sırasında sadece saç kökleri değil, saç gelişiminde gerekli olan yağ bezeleri ve kökün korunmasını sağlayan dış zar olarak adlandırılan kısımlar da saçlı deriden tahliye edilir. DHI Saç Ekimi sırasında bu işlemler oldukça hızlı gelişir. Öncelikle belirtmek gereken şey, bu işlemin ucuza yaptırılmaması gerektiğidir. Piyasa şartları ve toplumsal etkenler düşünüldüğünde, ucuz olarak nitelenen işlemlerde sağlık açısından zafiyetler bulunmaktadır. Avrupa'da gerçekleştirilen saç ekimi fiyatları, ortalama olarak 2 bin 500  ile 5 bin  arasındadır. Tabi ki ülkemizde fiyatlar daha uygundur. Fakat bu fiyatların çok aşağısındaki değerler, hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilir. Saç derisi beyne en yakın kısımlardan birisidir ve oldukça özen gösterilmesi gerekir. Bu sebeple, işin uzmanı olmayan kişilerce yapılmamalıdır" açıklamalarında bulundu.
(ÖB-ÖB-Y)

02.08.2017 09:44:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Muhtarlardan Başkan Sekmen'e teşekkür
YEREL

MUHTARLARDAN BAŞKAN SEKMEN'E TEŞEKKÜR
İmplant sonrası beslenmeye dikkat
YEREL

İMPLANT SONRASI BESLENMEYE DİKKAT
MKYK Üyesi Efkan Ala, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
YEREL

MKYK ÜYESİ EFKAN ALA, REKTÖR ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
Ala'dan Bulutlar'a hizmet teşekkürü
YEREL

ALA'DAN BULUTLAR'A HİZMET TEŞEKKÜRÜ
Ilıcalı &quot;Taşıtlara değil insana öncelik vermeliyiz&quot;
YEREL

ILICALI "TAŞITLARA DEĞİL İNSANA ÖNCELİK VERMELİYİZ"
Büyükşehir proje yarışmasında Türkiye ikincisi oldu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR PROJE YARIŞMASINDA TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU
Ak Parti MKYK üyesi Efkan Ala Başkan Sekmen'i ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ MKYK ÜYESİ EFKAN ALA BAŞKAN SEKMEN'İ ZİYARET ETTİ
Miraç bebek Erzurum BEAH'ta hayata yeniden merhaba dedi
YEREL

MİRAÇ BEBEK ERZURUM BEAH'TA HAYATA YENİDEN MERHABA DEDİ
B.B. Erzurumspor'dan açıklama
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR'DAN AÇIKLAMA
Şirvaz şelalesi ilgi bekliyor
YEREL

ŞİRVAZ ŞELALESİ İLGİ BEKLİYOR
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne stat teşekkürü
YEREL

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE STAT TEŞEKKÜRÜ
Rektör Çomaklı, Türkçe Yaz Okulu İçin Erzurum'a gelen öğrencileri kabul etti
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, TÜRKÇE YAZ OKULU İÇİN ERZURUM'A GELEN ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ
Olimpiyat Şampiyonu Esenboğa, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti
YEREL

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU ESENBOĞA, REKTÖR ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
TYB Erzurum Şubesi'nden İHA'ya teşekkür ziyareti
YEREL

TYB ERZURUM ŞUBESİ'NDEN İHA'YA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Yorgunluğa iyi gelen besinler
YEREL

YORGUNLUĞA İYİ GELEN BESİNLER
Başkan Bulutlar, ikinci kültür merkezi inşaatını yerde inceledi
YEREL

BAŞKAN BULUTLAR, İKİNCİ KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATINI YERDE İNCELEDİ
ERGİM'den girişimcilik kursu
YEREL

ERGİM'DEN GİRİŞİMCİLİK KURSU
Hamilelik sonrası cilt bozukluklarına dikkat!
YEREL

HAMİLELİK SONRASI CİLT BOZUKLUKLARINA DİKKAT!
Çermik Festivali'nde muhteşem final
YEREL

ÇERMİK FESTİVALİ'NDE MUHTEŞEM FİNAL
Mavi-beyazlılar üç günlük iznin ardından tek antrenman yaptı
YEREL

MAVİ-BEYAZLILAR ÜÇ GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN TEK ANTRENMAN YAPTI