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Buharkent 'incir' festivaline hazır



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - Türkiye'de taze incirin başkenti olarak bilinen Aydın'ın Buharkent ilçesinde Uluslar Arası 13. Taze İncir Festivalinin hazırlıklarını tamamladı.

Bu yıl oldukça renkli programlarla hazırlıkları tamamlanan Festival açılışının 12 ağustos saat 17.30'da Mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayacağını ifade eden Başkan Mehmet Erol, "Atatürk Anıtına çelenklerin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter ve halk oyunları gösterileri yapılacak. Daha sonra festival kapsamında yapılan taze incir, incir tatlısı, şiir ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenler belediye meydanında amatör pop grubu konseri ile birlikte Esra Sezer, Sevgi Onur ve Koray Avcı'nın katılacağı ücretsiz halk konseri ile ilk gün etkinlikleri tamamlanacak. Festivalin 2. ve son gününde de atıcılık yarışması, şiir etkinliği, futbol turnuvası final maçı, yüzme yarışması, halk oyunları gösterileri, Ozancan, Meral Oğuz ve Buray'ın katılacağı halk konseri ile festival sona erecek. Buharkent Kaymakamlığımızın desteği ve firmaların katkılarıyla yapılacak olan festivalimize tüm halkımız davetlidir" dedi.

Buharkent'in markaları olan incir ve jeotermal kaynaklar ile birlikte son olarak organize sanayisi ile birlikte yükseldiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent'imizin simgesi haline gelen Taze İncirin tanıtımına yönelik düzenlenen Festivali etkinliklerimizin yanı sıra ilçemizin diğer markası olan jeotermali de tanıtmayı amaçladık. Ayrıca sosyal alanda büyük bir gelişim gösteren şirin ilçemiz Aydın'ın doğudan yükselen kentidir. Yüce yaratanın Buharkent'e verdiği iki önemli nimetin biri incir, diğeri ise Buharkent'e adını veren Jeotermal Kaynaklardır. Son dönemlerde jeotermal kaynakların incire zarar verdiği iddiası sıkça dillendirilmektedir. Ancak, geçen yıl jeotermal kaynakların sebep olduğu ileri sürülen hastalıkların incir üzerinde bu yıl görülmediği hususuna dikkat çekmek istiyorum. Bu durumda bilimsel verilere dayanmayan bu yönde bir iddianın dillendirilmesinin kimseye yararı yoktur. Allah tarafından nimet olarak verildiğini kabul ettiğimiz incirden de, jeotermal kaynakların kullanılmasından da vazgeçmeyeceğiz" dedi.

(AS-MB-Y)



02.08.2017 09:47:23 TSI

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