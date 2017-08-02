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Meteoroloji tekrar uyardı, sıcaklık biraz daha artacak



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının biraz daha artacağını ve mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde olacağını duyurdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemiz genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği beklenmektedir"denildi.

Merkez ayrıca, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkat etmelerini istedi.

(ZD-HİV-



02.08.2017 09:52:38 TSI

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