Nazillili hacı adayları kutsal topraklara uğurlanıyor

Ali Soydemir

AYDIN (İHA) -Hac vazifesini yerine getirmek üzere aday olan Nazillili 107 hacı adayı 01 Ağustos'tan başlayarak kutsal topraklara uğurlanmaya başlandı.

Nazilli'den kutsal topraklara giden hacı adayları için saat 07.00'de Atatürk parkı önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği, ilahilerin söylendiği törende hacı adayları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Hacı Adaylarından Derya Çevik, ailesi ile kucaklaşarak vedalaştı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Çevik, "4 yıl sonra nasip olan hacı adaylığı için yola çıkıyorum. İnşallah hepimize sağ salim görevimizi yerine getirerek hacı olmak nasip olur. Tüm hacı adaylarımızı kutluyor ve onları yüce Allaha emanet ediyorum" dedi.

Nazilli'den 107 aday gidecek

İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu, 40 gün sürecek yolculuklarının sağlıklı ve huzurlu bir şekilde tamamlanması için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi. Topaloğlu, "Hacılarımız önce Allah'a sonra bize emanet. 2017 sezonunda Hacc'a gitmek isteyen kardeşlerimizle ilgili önce Mart ayında bir kura çekimi oldu. Bu kura çekimi neticesinde kurada çıkan hacı adaylarımızla seminerlerimiz ve bilgilendirme çalışmalarımız oldu. Daha önceki 3 yıldır Kabe'deki genişletme çalışmalarından dolayı Suudi Arabistan hükümeti tarafından bütün ülkelere yönelik binde birlik kontenjanda bir azaltma olmuştu. Normalde 80 bin kardeşimizin Hac'a gitmesi gerekirken 3 yıldır 55 - 60 bin arası kardeşimiz gidiyor. Bu yıl itibariyle sınır artık kaldırıldı ve tekrar binde bir oranına geri dönüldü. Ülkemizden bu sene, inşallah, 80 bin hacı adayımız kutsal topraklara gidecek. Tabi 2 milyona yakın kardeşimiz kuraya katıldı. Gerçekten bu büyük bir rakam. 10 yıldır bekleyenler vardı" dedi.



Müftü Topaloğlu, "Hacılarımızın yüzde 60'ını Diyanet İşleri Başkanlığı götürüyor. Geri kalan yüzde 40'ı da şirketler götürüyor. Hac kurası kendisine çıktıktan sonra vatandaş nasıl gideceğine kendisi karar veriyor. Diyanet veya Şirket Organizasyonu arasında seçim yapıyor. Bu sene Nazilli'den 60 kardeşimiz şirket organizasyonu ile 47 kardeşimiz ise Diyanet yolu ile Hacc'a gidecekler. Hacc'a gidecekler toplam 107 kişi. Aydın'da ise 500 civarında kardeşimiz Hacc'a gidecek. Türkiye geneli ise bu rakam 80 bin civarındadır. Biz bu kuradan sonra bütün hacılarımıza yönelik seminerlerimiz oldu. Dini bilgiler ve Hac hakkında bilgilendirme ile ilgili oldu bu seminerler. Sadece ibadet boyutu değil de oradaki beşeri ilişkiler nasıl olması lazım, nelere dikkat etmemiz lazım, sağlık açısından nelere dikkat edilmesi gerekiyor gibi konularda seminerlerimiz oluyor. Bu seminerler Diyanet ve şirket ile giden kardeşlerimize yönelik yapılıyor. İster Diyanet ile gitsin, ister şirket ile gitsin bunların hepsi Diyanet Başkanlığı'nın denetiminde olmaktadır. Şirketler, Başkanlığımız tarafından Turizm Bakanlığı'nın yetkilileri tarafından denetleniyor. Başkanlığımızın sağlık hizmetlerinden de faydalanıyorlar. Temennimiz bütün kardeşlerimizin sağ salim Hac görevini yapıp ülkelerine dönmeleridir" dedi.



Her yıl 2 milyon kişiden sadece 80 bini hacca gidebiliyor

Müftü Topaloğlu, Hac başvurularının 2 milyon olduğunu hatırlatarak, "Hac organizasyonu gerçekten zor, Dünya'da eşi benzeri olmayan bir organizasyon. Bu organizasyonun Türkiye ayağı ve Suudi Arabistan ayağı var. Sonuç olarak farklı bir ülkeye gidiliyor. Orada belirli zamanlarda ve yerlerde yapılması gereken çalışmalar var. Fakat Diyanet işleri Başkanlığı ve Türkiye'miz bu konularda oldukça tecrübeli. 80'li yıllardan beri bu organizasyonları gerçekleştiriyor. Her yıl da başarılı bir şekilde tamamlanıyor. Gönül ister ki bütün isteyen vatandaşlarımızı Hac'a gönderelim ama bu mümkün değil. Şu anda mutlaka bir sınırlama olması gerekiyor. Her isteyen geldiği zaman, orada bu ibadeti yapmak mümkün olmuyor. Sonuç olarak 3 - 4 milyon insan oraya gidiyor. Orada da, 1 hafta içerisinde 5 milyona yakın insan Mekke'de toplanıyor" dedi.

Müftü Topaloğlu, "Biz oraya Allah'ın misafiri olarak gidiyoruz. Gerek yolculuk esnasında, gerekse oralarda bulunduğumuz zaman diliminde Allah'ın misafiri olduğumuzu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bunlardan dolayı Hac, hakikaten kişinin hayatında dönüm noktasıdır. Peygamberimizin kabrini ziyaret ediyoruz. Toplumda bir de şöyle bir davranış şekli var. "Hac'dan döndükten sonra artık Dünya'dan elimi eteğimi çekiyorum. Elim terazi tutmasın." Böyle bir şey yok. Orada elde ettiğin kazanımlarla yaşamına devam edeceksin. Ama helal, haram çizgisine daha fazla dikkat edeceksin, Allah'a kulluk konusunda kişi daha fazla hassas davranacak. Davranışlarıyla, hareketleriyle, yaşantısıyla örnek bir insan olacak. Ve manevi bir kazanımla oradan dönmüş olacak" dedi.

02.08.2017 09:53:41 TSI

