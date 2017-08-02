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Ankara Caddesi eski günlerine kavuşacak



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de yeni Hükumet Konağo yeri hakkında açıklamada bulunan AK Parti Milletvekili Salih Çetinkaya, Hükumet Konağının Ankara Caddesine yapılacağını, böylece Caddenin eski hareketli günlerine kavuşacağını söyledi.

Ankara Caddesi üzerinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Hükumet Konağının yerine yenisinin yapılacağını söyleyen Çetinkaya, "Farklı projeler tartışmaya açıldı. Yıllardır alışılmış bir gelenek var. Bizim babalarımız onlardan öncekiler, hükumet konağına işlem yaptırmak için gittiler. Böyle bir alanı ortaya çıkartmak için milyonlarca lira kamulaştırma bedeli ortaya çıkartmak gerekirdi. Merkezimizde olan bu yeri değerlendirdik. Başından beri de mevcut yerine hükumet konağı yapılsın istedik" dedi. Bürokratik engellerden dolayı bina yapımının geciktiğini kaydeden Çetinkaya, "Ankara Caddesi üzerinde birçok devlet kurumlarını da bir arada toplama imkanı doğacak. Alınan karar, Kırşehir'e hayırlı olsun. Bu karar kamu hizmetlerinden Kırşehirlilerin yakın mesafede yararlanması amacıyla oluşturuldu. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim. Ankara Caddesi eski günlerine kavuşacak" diye konuştu.

(EÖ-SK)



02.08.2017 10:00:55 TSI

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