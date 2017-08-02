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Nazilli AK Parti'den kan bağışı çağrısı



(Fotoğraflı)



Ali Soydemir

AYDIN (İHA) - AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı, Ak Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Aydın'daki stokların azalmasından dolayı AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı Nazilli'de kan bağışı kampanyası düzenliyor. Perşembe günü akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe öncülük yapan AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Nazilli halkını Kızılay'a destek olmak için kan vermeye davet etti.

Milletvekili Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Nazilli İlçe Teşkilatının başta ilçe Başkanı Ramazan Satılmış, Kadın Kolları Başkanı Ayşin Hittet, Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Özder olmak üzere partili-partisiz herkesi kan vermeye davet ettiğini ifade ederek, "İnsanımızın kan vermede Kızılay'a verdiği desteği biliyoruz ve takdir ediyoruz. Ancak yaz günleri olması nedeniyle insanımız yanlış bir kaygıyla kan vermede çekingen davranabiliyor. Ama kan öyle bir şey ki her zaman ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple kan verebilecek durumda olan arkadaşlarımızı Perşembe günü saat 17.00'de Belediye ve İstasyon Meydanında kan vermeye davet ediyoruz. 18-65 yaş aralığında kan bağışı yapmak isteyen gönüllü bağışçılarımızı kimlikleri ile bekliyoruz. Unutmayalım ki; 'kan acil değil sürekli ihtiyaçtır' Kızılay'a kan bağışı yaparak umut olun, hayat kurtarın. Tüm kurumlarımız başta olmak üzere duyarlı vatandaşlarımızı bağış yapmaya bekliyoruz" dedi.

(AS-MB-Y)



02.08.2017 10:03:54 TSI

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