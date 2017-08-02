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Kilis'te yürekler birleşiyor



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi tarafından yürütülen proje ile bölgede yaşayan kalpler, ihtiyaç sahibi olan aileler için çarpıyor.

Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi çalışanları tarafından organize edilen ve Kilis'in tanınmış simalarını yardım faaliyetlerine katan Yürekler Birleşiyor projesi kapsamında Kilis Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik, ihtiyaç sahibi aileyi ziyaret etti.

Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi çalışanları ve Kuyumcular Odası Başkanı Zafer Bilik'in çocuklara yanlarında götürdükleri pasta ve çeşitli erzaklar ikram edildi.

(MAD-SD-Y)



02.08.2017 10:04:10 TSI

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