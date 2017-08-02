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ADÜ'de EUREFE'17 kongresi düzenlendi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesince düzenlenen Avrupa Birliği İlişkileri, Ekonomi, Finans, Ekonometri konularında panel ve oturumların düzenlendiği geleneksel EUREFE'17 Kongresi düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör v. Prof. Dr. Recai Tunca, bu yıl ikincisi düzenlenen EUREFE'17 Kongresi'ne 72 üniversiteden 300'ün üzerinde bildiriyle katılım sağlandığını belirterek, bu bildirilerden yaklaşık 290 tanesinin sunulmaya layık görüldüğünü ifade etti.

Prof. Dr. Recai Tunca, "İktisat Kongreleri, bir ülkenin gelişimi açısından hedeflerin ve politikaların belirlenmesi ve uygulayıcılara yol haritasının çizilmesi açısından son derece önemlidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'ni hepimiz biliyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi olarak bu konuda ülkenin geleceğine yön verecek kararların alınabildiği marka değeri taşıyan kongreler serisi oluşturmak istiyoruz. Bu kongreler serisini her geçen gün daha da ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu ise, kongre başkanı olarak yaptığı konuşmada, Aydın İktisat Fakültesi hakkında bilgiler verdi. Henüz yeni kurulan Fakültelerden biri olmasına rağmen büyük mesafeler katettiklerini dile getirten Prof. Dr. Bozdağlıoğlu, kongrenin bilim dünyasına katkılar sağlamasını temenni ederek, organizasyona destek veren kurum, kuruluşlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ADÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Aytekin Kandemir ve Hüseyin Yemen'in müzik dinletisi büyük beğeni topladı.

Kongre, panel ve oturumlarla sona erdi.

Uluslararası Kongreye Rektör V. Prof. Dr. Recai Tunca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu, Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Erdemir Gündoğmuş, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

(OD-MB-Y)



02.08.2017 10:04:22 TSI

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