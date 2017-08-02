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Kaymakam Kara, köylerde incelemelerde bulundu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:05
Kaymakam Kara, köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Kara, köylerde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Kara köylerde incelemelerde bulundu.
Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı köylerinde yapılan Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmaları ve yatırımlarını yerinde görmek, muhtar ve vatandaşların talep ve isteklerini yerinde incelemek üzere İl Genel Meclis Başkan Vekili Ramazan Aydemir, İl Genel Meclis Üyeleri Bilal Kıyak, Mustafa Altınbay, Mehmet Çetin ve İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin ile birlikte Karaköy, Merkez Gölcük, Emirler, Opanözü, Ağaköy, Başköy köylerini ziyaret etti.
Özel İdare, Köylere Hizmet Götürme Birliği faaliyetlerine Devlet-Millet kaynaşmasına örnek olacak şekilde muhtar ve köylülerin de katılımı ile verimli ve güzel eserin ortaya çıktığını belirten Kaymakam Kara, yapılan hizmetlerle ortaya çıkan bu faaliyetlerin İl Genel Meclisi-Özel İdare-Köylere Hizmet Götürme Birliği-Muhtarların uyumlu bir şekilde çalışmasıyla sonuçlanmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. (Tİ - EFE)

02.08.2017 10:07:23 TSI
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