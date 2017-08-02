YEREL HABERLER / GİRESUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Giresun Kelesi'ne turist akını

Giresun Kelesi'ne turist akını

- Giresun Kalesi'ni 2017 yılının ilk 7 ayında 15 bin turist ziyaret etti



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Başkanlığı Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları tarafından yürütülen Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Giresun Kalesi'ne çıkan turlarla ilgili açıklama yaptı.

Tarih ve doğanın iç içe buluştuğu şehir merkezine 300 metre mesafesi ile dikkat çeken 160 rakımlı ve 360 şehir manzarası sunan kalenin en fazla turist çeken turizm destinasyonlarından bir tanesi olduğu ifade edildi.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Meclis Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bir yanda Roma Bizans ve Osmanlı İmparatorluğunun izlerini taşıyan surlar diğer tarafta asırlık ağaçların altında eşsiz Karadeniz manzarasını izleyerek dinlenen piknik yapan insanlar bulunuyor. Bu eşsiz güzellik bugünlerde turistlerin de yoğun ilgi odağı oldu. Giresun Kalesi'ne Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin yapmış olduğu faaliyetlerle birlikte ciddi bir turizm hareketi başladı.Bunu rakamlarla açıklayacak olursak 2014 yılı boyunca sadece sekiz tur otobüsünün ziyaret etmiş olduğu kaleye 2015 sezonunda 80, 2016 sezonunda 200, şu anda daha devam eden 2017 sezonunda ise yaklaşık 800'ü buldu. Giresun sadece tek bir noktasına turlarla 15 binin üzerinde turist alarak ciddi bir ivme kat etmiştir. Giresun Kalesi'nde tur otobüslerinin çıkması için Valimizin talimatları doğrultusunda motorize ve araç eskortu sağlanmaktadır. Giresun kalesine trafiğe takılmadan rahat bir şekilde çıkış ve iniş yapmaları sağlıyor. Bu da hem misafirlerimize Giresun'da verilen değerin bir göstergesi hem de turizm de yapmış olduğumuz çalışmaların bir sonucudur" dedi.

(AB-EK-Y)



02.08.2017 10:19:37 TSI

NNNN

