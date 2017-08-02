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İşkur desteği ile 55 kişi aynı hastanede işbaşı yaptı

- Osmaniye İşkur İl Müdürlüğü ile Özel bir Hastanesi arasında imzalanan sözleşme ile 55 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında işe başladı



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye İşkur İl Müdürlüğü ile Özel bir Hastanesi arasında imzalanan sözleşme ile 55 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında işe başladı.

Yaşanan hain darbe girişimi neticesinde yüzde işsiz oranının 9,5'tan yüzde 12,5'lara kadar artarak yaklaşık 2 milyon insanın o süreçte işsiz kaldığını belirten Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Ahmet Altunkaynak, "2016 yılının çok kötü bir yıl oldu. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın Milli Seferberlik ilanıyla büyük bir atağa geçildi. Niyetimiz hedefimiz şuydu, bu işsizliği azaltmak zorundaydık. Yüzde 12,6'lardan yüzde 10'a kadar indirdik ama hedefimiz tek haneli rakamlara ulaşmak. İlk 7 ay içerisinde 1 milyon 300 bin insanın istihdamı sağlandı." diye konuştu.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal konuşmasında her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Bu bağlamda özel müteşebbisleri, yatırım yapan özel sektörlere tebrik ve teşekkür edip başarılar dileyen Önal, "İşveren çalışan ilişkileri açısından çalışanların haklarını gözetme noktasında da işverenlerin tutumları bizim için çok önemlidir. Çünkü zaman bunu suiistimal eden işletmeler oluyor. Böyle bir işbirliğinde devlet 3 ay istihdam olunacak kişilerin maaş ve sigortalarını karşılıyor. Bu işverenin yükünü hafifletmek ama sonrasında işveren kendi gelirleriyle bu işçilerin maaşını sigortasını yaratarak istihdam sağlamaları hedefleniyor. Burada 3 ay çalıştırdıktan sonra bu insanlar benim işime yaramıyor diyerek bunu suiistimal eden işletmelerde çıkabiliyor. Biz onlara da bu millet gibi düşünmelerini ve bu milletin menfaatlerini kendi menfaatleri ile eşdeğer tutmalarını tavsiye ve arzu ediyoruz. Neticede sizleri düşünen dizler için çalışan devlet büyüklerimiz ve bizde bunların kıymetini bilelim inşallah" şeklinde konuştu.

(RSL -Y)



02.08.2017 10:20:12 TSI

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