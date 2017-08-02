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Dilovası'nda okulların çevre düzenlenmesi yapıldı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi ilçe genelinde bütün okulların bahçe ve çevre düzenlemesini kısa zaman içinde tamamlayarak okulların görünümüne renk kattırıyor.

Göreve geldiği günden itibaren eğitim yuvalarının modern bir görünüme kavuşması için büyük çaba göstere Dilovası Belediye Başkan Ali Toltar, Bu yöndeki çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Merkez mahalleler ve kırsaldaki okulların ihtiyaçlarını tek tek belirleyen ve gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendiren Başkan Toltar, başta okulların çevre düzenlemesi olmak üzere, derslikler ve pek çok alanda eğitime büyük katkı sunuyor. Bütün okulların çevre düzenlemesini tamamlayan belediye ekipleri, tadilat ihtiyacı olan derslikleri de elden geçirdi. Yapılan çalışmalarla ilçedeki bütün okullar daha güzel bir görünüme kavuştu.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Eğitime büyük önem veriyoruz. Eğitimde başarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Amacımız öğrencilerimize daha güzel ortamlarda eğitim verilmesini sağlamaktır. Temiz ve güzel bir okulda daha kaliteli eğitim olur. Biz bu konuda imkanlarımız dahilinde okullarımıza destek vereceğiz" dedi.

(UK-İÇ)



02.08.2017 10:25:20 TSI

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