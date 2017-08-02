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Osmaniye'den Haziran ayında 7,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

- Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Osmaniye'de 2017 yılı Haziran ayında ihracatın 7,3 milyon dolar olduğunu açıkladı



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Osmaniye'de 2017 yılı Haziran ayında ihracatın 7,3 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Türkiye genelinde ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Öte yandan Osmaniye'de Haziran ayında ihracatın 7,3 milyon dolar, ithalatın ise 68,2 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, dış ticaret açığının yüzde 9,1 azalarak 6 milyar 11 milyon dolara düştüğü, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Haziran ayında yüzde 66,1 iken, 2017 Haziran ayında yüzde 68,7'ye yükseldiği kaydedildi.

TUİK açıklamasında en fazla ihracat yapılan ülkenin Almanya, ithalatta ilk sırayı ise Çin'in aldığını ifade edilerek, "Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Haziran ayında 1 milyar 301 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 896 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 886 milyon dolar ile ABD ve 808 milyon dolar ile İngiltere takip etti. Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Haziran ayında 1 milyar 924 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 642 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 385 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 64 milyon dolar ile ABD izledi" denildi.

(RSL -Y)



02.08.2017 10:25:39 TSI

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