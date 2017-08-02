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Kartepe zabıtasından, Büyükşehir zabıtasına ziyaret



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı ekibiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal ve diğer birimleri ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev değişikliği oldu. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı ekibiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal, Trafik Zabıta Şube Müdürü Uğur Demir ve İhtisas Zabıta Şube Müdürü Volkan Akbaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Müdür Özbayraklı ve personeli meslektaşlarına yeni görevlerinde başarılar dilerken koordineli çalışma yapacakları konularda da fikir alış verişi yaptılar.

(UK-İÇ)



02.08.2017 10:25:40 TSI

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