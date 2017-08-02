ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kartepe zabıtasından, Büyükşehir zabıtasına ziyaret

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:23
Kartepe zabıtasından, Büyükşehir zabıtasına ziyaret
Kartepe zabıtasından, Büyükşehir zabıtasına ziyaret

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı ekibiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal ve diğer birimleri ziyaret etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev değişikliği oldu. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı ekibiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal, Trafik Zabıta Şube Müdürü Uğur Demir ve İhtisas Zabıta Şube Müdürü Volkan Akbaş'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Müdür Özbayraklı ve personeli meslektaşlarına yeni görevlerinde başarılar dilerken koordineli çalışma yapacakları konularda da fikir alış verişi yaptılar.
(UK-İÇ)

02.08.2017 10:25:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'nin ilk yeşil kamu binası hızla yükseliyor
YEREL

KOCAELİ'NİN İLK YEŞİL KAMU BİNASI HIZLA YÜKSELİYOR
İzmit'te izinsiz seyyar satıcıya taviz yok
YEREL

İZMİT'TE İZİNSİZ SEYYAR SATICIYA TAVİZ YOK
İzmit'te esnaf komisyon toplantısı yapıldı
YEREL

İZMİT'TE ESNAF KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI
Dilovası'nda okulların çevre düzenlenmesi yapıldı
YEREL

DİLOVASI'NDA OKULLARIN ÇEVRE DÜZENLENMESİ YAPILDI
Kartepe'de ruhsatsız iş yerleri mühürlendi
YEREL

KARTEPE'DE RUHSATSIZ İŞ YERLERİ MÜHÜRLENDİ
İzmit Belediye Meclisi toplantsı yapıldı
YEREL

İZMİT BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTSI YAPILDI
Darıca havuzlarında tadilatlar tamamlanıyor
YEREL

DARICA HAVUZLARINDA TADİLATLAR TAMAMLANIYOR
Barış Sosyal Tesisi'nin temeli dualarla atıldı
YEREL

BARIŞ SOSYAL TESİSİ'NİN TEMELİ DUALARLA ATILDI
Milletvekili Yılmaz Down Kafe'yi ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ YILMAZ DOWN KAFE'Yİ ZİYARET ETTİ
Karabüklüler Darıca'da buluştu
YEREL

KARABÜKLÜLER DARICA'DA BULUŞTU
Büyükşehir Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI DÜZENLİYOR
Hakan Altun, Kocaeli Fuarı'nda
YEREL

HAKAN ALTUN, KOCAELİ FUARI'NDA
Marka Belediyeler Dergisi'nden Başiskele'ye ödül
YEREL

MARKA BELEDİYELER DERGİSİ'NDEN BAŞİSKELE'YE ÖDÜL
Uygulama bahçesi ilk ürünlerini verdi
YEREL

UYGULAMA BAHÇESİ İLK ÜRÜNLERİNİ VERDİ
İhsaniye Baraj inşası sürüyor
YEREL

İHSANİYE BARAJ İNŞASI SÜRÜYOR
Körfez'de 17 mahallede aynı anda çalışma var
YEREL

KÖRFEZ'DE 17 MAHALLEDE AYNI ANDA ÇALIŞMA VAR
Çılgın Sedat Down Kafeyi ziyaret etti
YEREL

ÇILGIN SEDAT DOWN KAFEYİ ZİYARET ETTİ
Besicilere ön kayıt uyarısı
YEREL

BESİCİLERE ÖN KAYIT UYARISI
İzmit'te asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL

İZMİT'TE ASFALT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR