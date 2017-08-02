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Finike'de hacı adayları uğurlandı



(Fotoğraflı)



Ali Karataç

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde hac vazifesini yerine getirecek 38 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

Finike Müftülüğünce, Finike Demokrasi Meydanında Finike de hac vazifesini yerine getirecek 38 kişi için uğurlama töreni gerçekleştirildi. Hacı uğurlama Törenine Finike Kaymakama Bahattin Alp Arslanköylü, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Finike Jandarma Komutanı J.Yzb. Yakup Alagözoğlu, Finike Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Finike Müftüsü Lütfi İmamoğlu ve Hacılar ve Hacı yakınları katıldı. Törende ilahi ve Kur'an-ı kerim okundu.

Okunan duanın ardından hacı adayları birbirleriyle ve yakınlarıyla vedalaşırken duygusal anlar yaşandı.

(SÇ-Y)



02.08.2017 10:26:04 TSI

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