İzmit'te esnaf komisyon toplantısı yapıldı
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Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - İzmit'te esnaf komisyon toplantısı yapıldı. İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Belediye Meclis üyesi İbrahim Elgin, Kasaplar Odası, Lokantacılar Odası, Elektrikçiler Odası, Bakkallar Odası, Terziler Odası, Emlakçılar Odası, Kahveciler Odası, Ayakkabıcılar Odası, Berberler Odası başkan ve yetkilileri katıldı.
İzmit Belediyesi'nin Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin ille Zabıta Müdürü Nihat Kaymak'ında katıldığı toplantıda, odaların sorunları masaya yatırılıp çözüm konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca 41 yıl ve üzerinde esnaflık yapanlara belge verilmesiyle Ahilik Haftası etkinlikleri de görüşüldü.
(UK-İÇ)
02.08.2017 10:26:10 TSI
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