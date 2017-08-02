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İzmit'te izinsiz seyyar satıcıya taviz yok



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kanunda belirtilen şartları taşımayan, özellikle üretim, satış izni ve sağlık koşullarını yerine getirmeden seyyar olarak satış yapanlara yönelik kontrollerini yoğun şekilde sürdürüyorlar.

Uyarıları dikkate almayan ve seyyar olarak satış yapan şahıslarla ilgili yasal işlem yapıldığına söyleyen yetkilileri; "Zabıta olarak seyyar satıcılarla ilgili çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Seyyar olarak satış yapanları önce uyarıyoruz. Uyarıları dikkate almayanlar hakkında yasal işlem yapıyoruz. Bizim birinci önceliğimiz halkımızın sağlığı. Açıkta ve hiçbir saklama koşulunu yerine getirmeden satış yapılması halk sağlığını olumsuz etkiliyor. Hem sağlık açısından hiçbir kontrolü olmayan, hem de vergi vermeden satış yapıp, haksız rekabet ortamı oluşturan seyyarlara yönelik çalışmalarımızı taviz vermeden sürdüreceğiz" dediler.

Zabıtanın bir hafta içinde şehir merkezinde 49 seyyar satıcıya müdahale ettiği kaydedildi.

(UK-İÇ)



02.08.2017 10:26:46 TSI

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