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Çoşkun; "İhtiyaçları imkânlarımız ölçüsünde karşılamaya gayret göstereceğiz"

- Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Bahçe İlçesinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak çarşıdaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Bahçe İlçesinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak çarşıdaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Çarşıdaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Ömer Faruk Coşkun'a, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin tarafından ilçenin nüfus, ekonomik kaynakları, sağlık ve eğitim hizmetleri hakkında brifing verildi.

Vali Coşkun, "Brifingde verilen bilgilere göre Bahçe ilçemizin en önemli ihtiyaçları tamamlanmış durumda. Ancak, malumunuz olduğu üzere, ihtiyaçlar ve talepler hiçbir zaman bitmez. Bundan sonraki süreçte, dile getirilen talep ve ihtiyaçları imkânlarımız ölçüsünde karşılamaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Vali Coşkun, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Bahçe Belediyesine çarşı içinden yürüyerek geçti. Çarşıdaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Coşkun, kendisine iletilen talepleri de dinledi. Bahçe esnafı, Vali Coşkun'a ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

(RSL -Y)



02.08.2017 10:28:57 TSI

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