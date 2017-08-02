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Şirketlerin noterde yaptıkları bazı işlemler ATSO'da yapılabilecek



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, şirketlerin noterde yapılan bazı işlemlerinin artık ATSO'da yapılabileceği kaydedildi.

Konu ile ilgili ATSO'dan yapılan yazılı açıklamada, hizmetin işlemlerin hızlı bir şekilde verilmesi amacı ile yapıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce TOBB ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Harç Takip Sistemi' yazılımı ile vergi daireleri tarafından alınan Ticaret Sicil Harçları odamızdan tahsil edilmeye başlanmıştı. İşlemlerimize bir yenisini daha ekledik. Şirket kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayınlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ kapsamında şirket ana sözleşmelerinin onaylatılmasın da noter onayı zorunluluğu kalkmış oldu. Artık şirket kuruluşundaki işlemler noterin dışında odamızda Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde de gerçekleştirilebilecek. Ticaret Sicil Müdürlüğü artık imza beyannamesi ve ana sözleşme tasdiklerini yapabilecek. Yapılan düzenlemelerle birlikte şirket kuruluşlarında yapılan işlem süresi azalmakta ve üyelerimizin iş ve zaman kaybı ortadan kaldırılmaktadır."

(GC-



02.08.2017 10:29:53 TSI

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