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Muhtarlardan Başkan Sekmen'e teşekkür



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ERZURUM (İHA) - Oltu ve Tekman'da hayata geçen alt ve üstyapı yatırımlarından ötürü muhtarlar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.

Başkan Sekmen'e iletmek üzere memnuniyetlerini Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdür Yardımcısı Elimdar Aydemir'e ileten Oltu Kayaaltı Mahalle Muhtarı Yılmaz Öztürk ile Tekman Karatepe Mahalle Muhtarı Abdulmelik Budakoğlu, söz konusu yatırımlarla ilçelerin modern bir hüviyete kavuştuğunu ifade etti.

Kayaaltı Mahalle Muhtarı Yılmaz Öztürk, "Başkanımız ilçemizde muhteşem işlere imza attı ve atmaya devam ediyor. Oltu alt ve üstyapı hizmetlerinde en verimli çağını yaşıyor. Temsil ettiğimiz mahallemizde yaşayan hemşehrilerimiz Başkanımız Mehmet Sekmen'e şükranları iletmek üzere bizleri görevlendirdi. Biz de Başkanımıza iletmesi için Genel Müdür Yardımcısı Aydemir'e ilçemizde yaşanan yüksek memnuniyeti ifade ettik. Başkanımızdan Allah razı olsun. Kent merkezinde hangi çalışma yapılıyorsa aynısı ilçelerimizde de yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

(ÖB-ÖB-Y)



02.08.2017 10:30:46 TSI

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