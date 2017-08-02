Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın Ahmet Cemal'in vefatı nedeniyle yayınladığı taziye mesajı
ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Ahmet Cemal'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.
Gündoğan, mesajında, "Kültür dünyamızı zenginleştiren ve derinleştiren, yazdığı eserleri ve çevirileriyle edebiyat hayatımızı besleyen damarı güçlendiren, Üniversitemizde yetiştirdiği öğrencilerin ve bizlerin hafızalarında yaşamaya devam edecek olan değerli hocamız Ahmet Cemal'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" diye belirtti.
(İHA-MET-Y)
02.08.2017 10:31:01 TSI
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