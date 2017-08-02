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Vanlı halterciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:29
Vanlı halterciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
Vanlı halterciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Vanlı halterciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde Gençler 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına iddialı hazırlanıyorlar.
Ferdi Sporlar Merkezi Halter Salonunda Milli Halter Antrenörü Cihan Ertunç gözetiminde günde 5 saat antrenman yapan ve sporcu misafirhanesinde konaklayan halterciler, başarı tablolarına yeni başarılar eklemek istiyor. Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Milli Halter Antrenörü Cihan Ertunç, Van'da halter branşında iki yıldır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın girişimleri sonucunda Edremit ilçemizde bulunan Nur Tatar Spor Salonu ve İpekyolu ilçesindeki Ferdi Sporlar Merkezinde çalışmalara 397 lisanslı, 101 faal sporcu ile ücretsiz kurslara devam ettiklerini söyledi. Ertunç, "24 ve 27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çorum'da yapılacak olan Gençler 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına disiplinli ve iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bizim buradaki amacımız, ilimizin halter geçmişine bakıldığı zaman çok iyi dereceler ve şampiyonluklar elde eden ve milli takımımıza birçok sporcu kazandırmanın gururunu yaşayan biri olarak; bu birikim ve tecrübelerimizle güzel hedeflere ulaştırmaktır. İlimizde halter branşının yaygınlaşması ve gençlerimizin bu sporu yapması ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir program ile devam ediyor. Bu yıl il müdürlüğümüz organizasyonluğunda yapmış olduğumuz Halter İl Birinciliği Yarışmaları sonunda birçok sporcumuz kendi yaş ve kilolarında başarı sergileyerek federasyonumuz tarafından yapılacak yarışmalara katılmaya hak kazandılar. Bu yarışmalarda başarılı olan sporcularımız, il müdürlüğümüzün destekleri ile yeni ekipman ve malzemeler ile Edremit ilçemizde bulunan Nur Tatar Spor Salonumuzda oluşturduğumuz halter salonunda da kendi antrenmanları ve yaz spor okulları kapsamında kursa katılan öğrencilerimiz ile haftalık düzenli çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.
(MSA-Y)

02.08.2017 10:32:15 TSI
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