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Çilekar veda etti



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ESKİŞEHİR (İHA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne atanan Eskişehir Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Murat Çilekar görevinden ayrıldı.

Hastanede yapılan ve hüzünlü anların yaşandığı hastanede yapılan veda töreninde konuşan Çilekar, "Başta Genel Sekreterlik olmak üzere hastane mesai arkadaşlarım ile uyumlu birçok güzel proje ve hizmetlere imza attık. Şahsıma destek veren Genel Sekreterimiz ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" diyerek duygularını paylaştı.

Genel Sekreter Barçın ise, "Çilekar'ın görev yaptığı süre içerisinde kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti verme noktasında başarılı bir performans gösterdiğini, herhangi bir sorun olduğunda kendisinin çözüm odaklı çalıştığını ifade ederek teşekkür etti ve sonraki yaşamında başarılar diledi. Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm.Dr.Tunga Barçın, Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Genel Sekreterlik Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm.Dr.A.Tuğrul Zeytin, Genel Sekreterlik Mali Hizmetler Başkanı M.Said Demirhan, Genel Sekreterlik Koordinatörü Uzm. Dr. Esra Akça, Hastane Başhekim Yardımcılarından Dr.Kürşad Dede ile Dr. Ali Uncu, Hastane Mali İşler Müdürü Erol Yılmaz, Otelcilik Hizmetleri Müdürü Nebi Kasçı, Hastane Müdür Yardımcıları ve sağlık çalışanları katıldı.

(İHA-MET-Y)



02.08.2017 10:33:14 TSI

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