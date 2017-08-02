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Nazilli'de kınalı kuzular uğurlandı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli'de askere gidecek gençler için Ahmet Şensan Parkı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Anadolu kültüründe yıllardır süregelen asker eğlenceleri, Nazilli'de devam etti. Vatani görevini yapmak üzere birliğine gidecek olan Ramazan Yıldız, Hüseyin Kutlu, Yunus Karataş ve Engin Gülcan, Ahmet Şensan Parkı'nda düzenlenen tören ile çocuklar gibi eğlendi. Eğlence alanını akraba ve yakın arkadaşları ile dolduran 1997/3 tertipli asker adayları, kutsal görevlerini yerine getirecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Vatani görevini yapacak olan asker adaylarının aileleri ve arkadaşları, gençlerin yakını olmakla gururlanırken, ayrı kalacakları için de hüzünlendi. Yakınları ise hem gururu hem hüznü yaşadı. Davullu zurnalı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen asker adaylarına kına yakıldı, dualar edildi. Gençlere kına yakılırken, yakınlarının duygu dolu anları gözden kaçmadı.

Asker adaylarından Engin Gülcan, "Allah'ın izniyle görevimizi yapıp döneceğiz. Bu bizim kutsal görevimiz'' diye konuştu.

(ES-MB-Y)



02.08.2017 10:37:40 TSI

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