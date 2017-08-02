YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'deki barakalar kaldırıldı

Hakkari'deki barakalar kaldırıldı



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de devam eden altyapı ve asfalt çalışmaları nedeniyle yol kenarında bulunan barakalar kaldırıldı.

Kentin toz ve çamurdan kurtarılması için bir süreden beridir Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar geceli gündüzlü devam ediyor. Kentin birçok noktasında başlatılan altyapı, yol yapım ve asfalt çalışmaları sürüyor. 4 ayrı mahalle ile bir belde yolunun kesiştiği Karşıyaka Mahallesi Katremas Köprüsü yakınlarında ise altyapı çalışmaları başlatıldı. Köprü civarında bulunan ve çevreye kötü görünüm veren tüm barakalar kaldırıldı.

Şehir içi yolların bir an önce bitirilmesi için Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve ekibinin denetimindeki çalışmalar, titiz bir şekilde devam ediyor. Belediye yetkilileri, bir süre önce başlatılan çalışmaların bir an önce bitirilmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini ifade ettiler.

(FT-MSA-Y)



02.08.2017 10:38:42 TSI

NNNN

