YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'te yılın 104 günü mahalle turu var

İzmit'te yılın 104 günü mahalle turu var



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nde yılda 104 gün mahalle turu düzenleniyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın ilk göreve geldiği 2009 yılında başlattığı mahalle inceleme gezileri düzenli şekilde devam ediyor. Haftanın 2 günü aksatılmadan yapılan mahalle inceleme gezileri sayesinde eksikler tespit edilip, kısa sürede çözüme kavuşuyor. Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin katıldığı son mahalle inceleme gezisi Karabaş'da yapıldı. Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler Karabaş Mahallesi'nde cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde gördüler. Taksi durakları ve esnafları da ziyaret eden İbrahim Bulut, "Mahalle inceleme gezileri, sorunların kısa sürede çözümü konusunda çok yararlı oluyor" dedi.

(UK-GY-Y)



02.08.2017 10:45:38 TSI

NNNN

