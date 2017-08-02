YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İçişleri Bakanı Soylu'dan yol talimatı

İçişleri Bakanı Soylu'dan yol talimatı

- Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu:

- "Soruna en yakın olan, çözüme en yakın olandır prensibiyle çözüm üreteceğiz"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Van TSO) Yönetim Kurulunun aylık olağan meclis toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Van-Şırnak karayolu işinin hızlandırılması ve gereken desteğin verilerek süratle bitirilmesi talimatı aldığını söyledi.

Oda yönetimi ve üyelerinin yanı sıra kadın ve gençlerden oluşan çok sayıda girişimcinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van TSO'nun kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili bir sunum yaptı. Van kahvaltısı rekorundan nevruz döneminde gerçekleştirilen ve İranlı turistlere yönelik Shopping Fest'e, Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi'ne, KOBİ haritası ve SODES projelerinden oda üyelerine yönelik maddi kaynak teminine kadar pek çok konuda detaylı bilgilendirme yapan Takva, önümüzdeki dönemde Van ekonomisini canlandırmaya yönelik yeni projeleri de ilk defa açıkladı.

Sunumun ardından konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu ise, kendisini tanıtarak, Van'a atanmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Van'da görev yaptığı süre içerisinde Van TSO gibi kuruluşlar ve bütün STK'lar ile yakın işbirliği ve diyalog içerinde olmaya özel gayret sarf edeceğini belirten Vali Zorluoğlu, "Van şehrini, hem vali hem belediye başkan vekili sıfatıyla halkımızın istek ve taleplerini alarak yönetmeye çaba göstereceğim. Bu manadaki ilk toplantıya da Van TSO'da katılarak STK'larla somut diyalogumuzu başlatmış oluyoruz" dedi.



"Van Gölü ile ilgili master plan çalışması geliyor"

Van'ın terör başta olmak üzere yaşadığı türlü sıkıntılara rağmen nitelikli çalışmalar yapıldığına işaret eden Vali Zorluoğlu, "Van Gölü'nün Van'ın kalkınması noktasında kilit öneme sahip bir değer olduğunu söylemek isterim. Ben de sizler gibi 'Van Denizi' ifadesini kullanacağım. Van Denizi'nin potansiyelinden yeterince yararlanıldığını söylemek mümkün değil. Göreve başladığımda göl ile ilgili turizm master planının olmadığını öğrendim. Bu büyük bir eksiklik. Mutlaka giderilmeli. İleriki dönemde hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Bitlis Valiliğini işin içine katarak, bir master plan çalışması başlatılmalıdır. Van Denizi'nin kirlenmesi konusuyla ilgili de mevcut atık su tesisi hiç yeterli değil. Bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde olduğumu ifade etmek isterim. Bakanlık düzeyi dâhil gerekli girişimlerde bulunduk ve yeni tesisin maddi kaynağını temin ettik. Bu sene ihalesini gerçekleştirip, 2019 yılı içerinde de hizmete açmayı planlıyoruz. Son teknoloji kullanılarak hayata geçirilecek bu proje ile Van Denizi'ni temizlemeye yönelik önemli bir adım atmış olacağız" diye konuştu.



Van OSB ile ilgili sorunlar

Kentin sanayisinin öneminden dolayı Van OSB'yi de çok önemsediğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, OSB'deki sorun ve eksikliklerin giderilmesi noktasında girişimlerde bulunacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OSB'de eksiklikler var. Önümüzdeki günlerde öncelikli konularımızdan biri olan ve yatırımcıları rahatsız/gönülsüz eden altyapı eksikliklerinin süratle tamamlanması gerekir. Yatırımcıların teşvik edilmesi büyük önem arz ediyor. Tekstilkent ile alakalı olarak da istihdamı ve yatırımı artıracak, yeni yatımcılar için gerekli çalışmalarda ilgili Bakanlık nezdinde başlatıldı. Kış gelmeden tekstilkentin yol sorununu çözeceğiz inşallah."



Toplantı sırasında İçişleri Bakanı'ndan talimat geldi

Konuşması sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından telefonla aranan Vali Zorluoğlu, görüşmede Bakan Soylu'dan Van-Şırnak karayolu işinin hızlandırılması ve gereken desteğin verilerek süratle bu yolun bitirilmesi talimatı aldığını toplantıya katılanlarla paylaştı.

Önümüzdeki döneme ilişkin projelerle sözlerine devam eden Vali Zorluoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Hayvancılıkta önemli bir noktada bulunan Van'ımızda daha fazla hayvan varlığı olması için yaylaları vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Öte yandan İran ile olan ilişkilerin daha da iyileştirilmesi noktasında bakanlıklarımızdan olumlu yaklaşımlar sergilendi. Komşu ülkeyle görüşmelerimiz sıklaşacak. Bir diğer konu olan kentimizin yeşil alanlara kavuşturulması adına yeni parklar hizmete açacağız. Geçtiğimiz hafta gündem olan TOKİ'ye ait park alanının belediyemize resmen devri konusunda gerekli girişimler kısa sürede tamamlanacak. Çok önem verdiğim proje olan Van çevreyolu konusunu geldiğimden bu yana takip ediyorum. Bakanlıklar nezdinde ve ilgili genel müdürlüklerle gerekli görüşmeleri yaptım. Van'daki görevim sırasında en önem verdiğim proje bu olacak. Şehir trafiğinin çözümüne yönelik en önemli konu şüphesiz çevreyoludur. O yol yapılmadan da kolay kolay caddeleri yayalaştıramayız. Van TSO'nun hazırladığı Toprakkale Seyir Terası projesi çok heyecan verici. Onu da gerçekleştirmek için gerekeni yapacağız. Van Sahil Yolu projesi Edremit ilçemizde başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak devamını sağlamayı planlıyoruz. Akdamar Kilisesi ile alakalı olarak, su ve kısmen elektrik problemleri var. Gerekli talimatları verdim. En yakın karadan adaya su temini yapılacak. Abalı Kayak Merkezi ile ilgili genel bütçeden kaynaklı sorun var. Gerekirse Büyükşehir Belediyesinden müdahalelerle tesisin kış sezonunda faal şekilde kullanılması sağlanacak. 'Soruna en yakın olan, çözüme en yakın olandır' prensibiyle çözüm üreteceklerini kaydeden Vali Zorluoğlu, "Halkımızın tüm kesimlerinin temsilcileriyle, Ankara'daki bağlantılarımızla, bütün gücümüz, tecrübemiz, bilgi ve enerjimizle başta belirttiğim hususlar olmak üzere diğer sıkıntılara da beraberce çözüm getireceğimize inanıyorum" dedi.



Hükümet konağının yeri kent meydanı oluyor

Toplantı sonrası Veli Zorluoğlu, bir soru üzerine mevcut hükümet binasının bulunduğu alanın da yıktırılarak kent meydanı haline getirileceği müjdesini de verdi.

Toplantının sonunda oda yönetim kurulu üyeleri ve STK temsilcilerinin soru ve görüşlerini dinleyen Vali Murat Zorluoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasındaki incelemeleri sonrasında toplantıya katılanlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

(MD-MSA-Y)



02.08.2017 10:48:19 TSI

NNNN

