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İZMEK kursiyerleri İzmit'i gezdi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Kentim İzmit'im Turuna İZMEK kursiyerleri de katıldı.

İZMEK bünyesinde açılan yağlıboya resim, gitar, tiyatro, bağlama İngilizce kursiyerleri rehber eşliğinde Orhan Camii, Canfeda Hatun Çeşmesi, Akçakoca Dere Camii, Süleynman Paşa Hamamı, Kapanca Sokak, Sırrı Paşa Konağı, Pembe Köşk, Kasr-ı Hümayun, Atatürk ve Redif Müzesi, Saat Kulesi ve İmaret Camii gibi tarihi yerleri gezdiler. Kursiyerlere, Kültür Tepesi'nde çay ve simit ikramında bulunuldu.

Turdan oldukça memnun kaldıklarını söyleyen kursiyerler, "İzmit'te yaşamamıza rağmen şehrimizin bu kadar güzel ve tarihi eserleri zengin bir yer olduğunu farkında değilmişiz. Bizlere böyle bir imkanı sağlayan İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ederiz" dediler.

(UK-GY-Y)



02.08.2017 10:56:55 TSI

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