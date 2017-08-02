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Derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van merkez İpekyolu ilçesinde, derede mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa Mahallesinden geçen derenden köpek sesinin geldiğini duyan vatandaşlar, duvarların yüksek ve demir parmaklıklı olmasından dolayı dereye inemeyince itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden İpekyolu İtfaiye Grubu ekipleri, etrafı yüksek duvarlarla çevrili derede mahsur kalan köpeği kurtarmak için merdiven yardımı ile dereye indiler. Dereye ninen itfaiye eri, kim yada kimler tarafından köpeğin boğazına bağladıkları uzun kablonun dere içerisindeki taşın altına sıkışması sonucu burada mahsur kaldığı anlaşıldı. Dereden kurtarılan köpek, boğazındaki kablonun çıkarılmasıyla özgürlüğüne kavuştu.

(EKİP-ŞAK-Y)



02.08.2017 11:00:42 TSI

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