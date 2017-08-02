YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kebapçıda çıkan yangın korkuttu

Kebapçıda çıkan yangın korkuttu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Çağatay Gür - Mustafa Köken

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir kebap işletmesinde henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangında, iş yerinin bir bölümü kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Bursa karayolunun 12. kilometresinde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın büyük bir bahçe içerisinde kurulu işletmenin, demirden yapılma bir bölümünde meydana geldi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, yemek masaları, buzdolabı ve sandalyeler kül oldu. Öte yandan alandaki ağaçlarda çıkan yangından etkilendi.

(ÇAĞ-Y)



02.08.2017 11:03:52 TSI

NNNN

