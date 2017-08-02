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Kayseri Emniyetinin başarılı uyuşturucu operasyonları devam ediyor

- Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı yerlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır vaziyette 21 parça halinde ayrı ayrı fişeklenmiş bonzai ve metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan rulo şeklinde alüminyum folyo ve 1 adet av tüfeği ile bir adet tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen Ş.K. (32), T.E.E. (23), Y.U. (23), M.D. (31) ve S.K.'ya (24) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken, Ş.K, T.E.E., Y.U. ve S.K gözaltına alındı.

(AG-SK)



02.08.2017 11:05:40 TSI

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