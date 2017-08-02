YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sigara kaçakçısı Kayseri polisinden kaçamadı

Sigara kaçakçısı Kayseri polisinden kaçamadı

- Kayseri'de 19 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından bir tırın dorsesinde yapılan aramada 19 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas yolu uygulama noktasında durdurulan Ş. K. yönetimindeki 33 plakalı tırın dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 19 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tır sürücüsü Ş.K., gözaltına alındı.

(AG-SK)



02.08.2017 11:08:20 TSI

NNNN

