Sigara kaçakçısı Kayseri polisinden kaçamadı
- Kayseri'de 19 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi
(Fotoğraflı)
KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından bir tırın dorsesinde yapılan aramada 19 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince Sivas yolu uygulama noktasında durdurulan Ş. K. yönetimindeki 33 plakalı tırın dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 19 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Tır sürücüsü Ş.K., gözaltına alındı.
(AG-SK)
02.08.2017 11:08:20 TSI
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