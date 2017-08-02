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Nevşehir Halk Kütüphanesinde 484 bin 776 kitap bulunuyor



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürlüğü tarafından bağlı bulunan illerde bulunan kütüphanelerde ki kitap sayısı açıklandı.

TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2016 yılı sonu itibarıyla Kırıkkale Halk kütüphanelerinde 141 bin 557 kitap, Aksaray Halk kütüphanelerinde 132 bin 398 kitap, Niğde Halk kütüphanelerinde 145 bin 141 kitap, Nevşehir Halk kütüphanelerinde 484 bin 776 kitap ve Kırşehir halk kütüphanelerinde ise 151 bin 64 kayıtlı kitap bulunduğu açıklandı.

(COŞ-SK)



02.08.2017 11:09:09 TSI

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