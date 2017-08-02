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FETÖ'dan tutuklu bulunan öğretim görevlisi tahliye oldu



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 Ağustos 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan öğretim görevlisi M.H. tahliye oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görevli iken 5 Ağustos tarihinde gözaltına alınan ve ardından tutuklanan M.H. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen M.H. tahliyesini talep etti. Mahkeme başkanı tarafından açıklanan karar sonrasında ise M.H.'nin tutuksuz yargılanması üzerine tahliyesine karar verdi.

(COŞ-SK)



02.08.2017 11:10:20 TSI

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