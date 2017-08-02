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Modifiye araç tutkunları Giresun'da buluştu



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - 5. Geleneksel Koni Team yıkım ekibi modifiyeli araç buluşması Giresun'un Espiye ilçesinde gerçekleşti.

Modifiye tutkunu 750 araç ve 3 bin kişinin katıldığı etkinliğe Giresun ilçeleri,Trabzon,Samsun,Ordu,Erzincan, Bayburt ve birçok ilden tuning meraklıları katıldı.

Diğer il ve ilçelerden gelenleri misafir eden Espiye Yıkım Ekibi üyeleri sıradan bir otomobilin nasıl çekici hale gelebileceğini göstermek istediklerini belirterek "Amacımız trafikteki sıkıcı manzarayı renklendirmek. Ayrıca modifiye edilmiş her otomobil farklı bir kişilik kazanır ve aynı marka ve modelde olan diğer araçlardan kolayca ayırt edilebilir. Tuning ve modifiye severlerin dikkat etmesi gereken en önemli husus ise şehir içinde ve trafikte aşırız hız ve gürültü yapmadan vatandaşlarımızı, emniyet güçlerimiz zorda bırakmadan dikkatli araç kullanmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandılar.

(FB-ÖS-Y)



02.08.2017 11:13:34 TSI

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