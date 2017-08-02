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MASKİ Saruhanlı'nın 5 mahallesinde daha çalışmaları tamamladı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:11
MASKİ Saruhanlı'nın 5 mahallesinde daha çalışmaları tamamladı
MASKİ Saruhanlı'nın 5 mahallesinde daha çalışmaları tamamladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı 5 mahallede daha sağlıklı altyapı sistemleri için 65 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmasını tamamladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi kapsamında il genelinde büyük çaplı altyapı dönüşümleri gerçekleştirdi. Altyapı yenileme çalışmaları kapsamında Saruhanlı'nın 5 mahallesi de MASKİ farkını yaşadı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından ilçenin 5 mahallesinin içme suyu ve kanalizasyon hattı sağlıklı hale getirildi. MASKİ ekipleri, Adiloba, Lütfiye, Taşdibi, Tirkeş ve Kumkuyucak mahallelerinde toplam 65 kilometre hattı günümüz sistemine göre dizayn etti.

"Şimdi tertemiz su içiyoruz"
Lütfiye Mahalle Muhtarı Nazım Akar, "Eskiden altyapımız berbattı. Sürekli olarak içme suyu hattında patlaklar, kanalizasyon hattında tıkanıklıklar yaşanıyordu. Su borularımız küflüydü. Şimdi tertemiz su içiyoruz. Yeni hatlarımızla mahallemizin her bir tarafına su eşit bir şekilde dağılıyor. Başkanımızın her zaman yanındayız" şeklinde konuşurken, Tirkeş Mahalle Muhtarı Bilal Arslan da, "İçme suyu ve kanalizasyon hattımız, su depomuz yenilendi. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.
Taşdibi Mahalle Muhtarı Ali Çakal, "Çalışmalardan çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den Allah bin kere razı olsun" şeklinde konuşarak memnuniyetini ifade ederken Adiloba Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Karakaya da şunları söyledi:
"Eskiden sürekli içme suyu hattımızda patlaklar yaşanıyordu. 40 yıllık hattımız yenilendi ve bu dertten kurtulduk. Manisa Büyükşehir Belediyesi, mahallemize güzel bir hizmet yaptı"

154 Mahalle Projesi ile 12 mahalle daha dönüşümü yaşayacak
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Saruanlı'da, 154 Mahalle Projesi kapsamında 12 mahallenin daha altyapısı yenilenecek. 4'ü belde belediyesi durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini de kapsayacak çalışmalar ile mahalle sakinleri rahat bir nefes alacak.
Çalışmaların başlayacağı mahalleler şöyle: "Alibeyli, Halitpaşa, İshakçelebi, Hacırahmanlı, Çullugörece, Kepenekli, Azimli, Şatırlar, Kayışlı, Apak, Kemiklidere ve Sarıçam mahalleleri."
(SC-Y)

02.08.2017 11:13:54 TSI
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