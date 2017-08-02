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Milas Devlet Hastanesinin karanlık yolu ışıklandırılıyor



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Devlet Hastanesi'ne ait giriş yolu, uzun zamandır aydınlanma sorunu ile karşı karşıya kalan bir bölge iken; hastane, belediye ve ADM arasındaki işbirliği ile sorun çözüme kavuşuyor.

2016 yılı başında, 75 Yıl Milas Devlet Hastanesi yetkililerince gündeme getirilen konu üzerine başlayan süreç, bir yıldır yazışma ile geçerken, geçtiğimiz hafta nihai çözüme kavuştu. ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. Milas İşletme Yöneticisi Atilla Uzunoğulları, hazırlanan proje doğrultusunda çalışmanın kısa bir zaman içinde bitirileceğini söyledi.

İşletme Yöneticisi Uzunoğulları; "2016 yılının başlarında 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden tarafımıza ulaşan bir yazı sonrası kurum olarak öncelikle bir proje hazırladık. Projenin uygulanabilmesi için Milas Belediyesi'nden kazı izni alınması gerekiyordu. Tarafımızdan yazı belediyeye ulaştırıldı ancak o bölgenin sit alanı olması nedeniyle yazışma süreci uzadı.

Nihayet geçtiğimiz hafta gerekli izinler çıktı ve bize ulaştı. Ekiplerimiz hemen harekete geçerek bölgedeki son incelemeleri yaptılar. Bizim sorumluluk alanımızdaki hastanenin giriş bölümünden (eczanelerin bulunduğu nokta) Milas-Söke Karayolu üzerindeki üst geçite kadar olan bölgede gerekli aydınlatma işlemi yapılacak" diyerek, otoparkın hastaneye ait olduğunu, dolayısıyla o bölgede herhangi bir çalışmayı kendilerinin yapamayacağını belirtti.

(ÇP-MB-Y)



02.08.2017 11:14:09 TSI

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