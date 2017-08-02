Gençler "Katıl-Düşün-Tasarla Atölyesi"nde bir araya geldi
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen "Katıl-Düşün-Tasarla Atölyesi"ne katılan gençler, takım çalışmasını öğrendi.
OPS Team Building ekibi tarafından gönüllü olarak gerçekleştirilen atölyede katılımcılara Roller Coaster üretimi ile topluluklarda karar alma ve birlikte çalışma süreçlerinde yaşayarak öğrenme metodu ile kolaylaştırıcı tecrübeler kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Atölyede, dinamik yönetim prensipleriyle herkesin karar alma süreçlerine katılmasını sağlayan, herkesin fikrine eşit derecede değer veren ve hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran bir sistem tasarımı yaklaşımı olan "Sosyokrasi ile karar alma süreci" hakkında bilgi verildi. Sözlü iletişim oyunu sonucunda katılımcılar takımlara ayrılarak roller belirlendi.
(MŞ)
02.08.2017 11:20:14 TSI
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