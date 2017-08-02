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Müdür Görentaş'tan sebze üreticilerine ziyaret

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:22
Müdür Görentaş'tan sebze üreticilerine ziyaret
Müdür Görentaş'tan sebze üreticilerine ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, sebze üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, merkez ve ilçelerde sebze üretimi yapan çiftçileri ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Gevaş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Suat Özek ile birlikte sebze üreticileri Mehmet Gürbüz ve Necat Yavuz'u ziyaret eden Görentaş, kendilerine hayırlı çalışmalar diledi. İlçede ilk sebze üretimini gerçekleştiren Mehmet Gürbüz'ün ticari anlamda sebzeciliğin yayılmasına çok büyük katkıları olduğunu ifade eden Görentaş, "Alanda da görüldüğü gibi birçok bayan istihdam edilmektedir. Ayrıca Tarım Bakanlığı kapsamında 30 dönümlük serayı gezdik. Bu insanlar ilimizin ekonomisine katkı sunuyor. Yan sektörleri hem geliştiriyor hem de yaygınlaşmasında katkıda bulunuyor. Bakanlarımızın da desteğiyle bu alanları daha da genişleterek ilimiz başta olmak üzere göl havzasındaki bütün ilçelerde sebze üretimi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.
Müdürlük olarak bütün işletmelere gerekli desteği sunacaklarını ifade eden Görentaş, "Çiftçilerimize gerek bilgi konusunda gerekse diğer konularda her türlü desteği vermeye hazırız. Bizler onların bu çalışmalarını destekliyoruz" şeklinde konuştu.
Necat Yavuz adlı sebze üreticisi ise, en büyük desteklerinin devlet büyüklerinin kendilerini ziyaret etmesi olduğuna vurgu yaparak, "Bizleri ziyaret ederek desteklerini esirgemeyen Gevaş Kaymakamımız başta olmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş'a ve Gevaş İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Özek'e teşekkür ediyoruz. Bizler devlet büyüklerimizi yanımızda görünce mutlu oluyoruz. Bu bize büyük bir moral veriyor" ifadelerini kullandı.
Sık sık elektrik kesintilerinden dolayı büyük zarara uğradıklarını dile getiren Yavuz, "10 -15 dakikada bir elektriğimiz kesiliyor. Elektrik kesintileri nedeniyle sondajlarımız çalışmıyor. Dolayısıyla ürünlere su veremiyoruz. Bu da sebzelerin kurumasına neden oluyor. İlçede 11 işletmeci bu işi yapıyoruz. Yetkililerden elektrik kesintilerine çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Türkiye'nin birçok iline sebze gönderdiklerini de sözlerine ekleyen Yavuz, "Biz yaptığımız bu seraları ısıtmalı olarak kışın da yapmayı düşünüyoruz. Ürünlerimizi Muş, Hakkari ve Ağrı başta olmak üzere Şanlıurfa ve Gaziantep'e gönderiyoruz" dedi.
900 dönümlük arazide 17 çeşit sebze ürettiklerini ifade eden Yavuz, bunun yanında 75 kişinin de istihdamını sağladıklarını söyledi.
(ATL-MSA-Y)

02.08.2017 11:24:39 TSI
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